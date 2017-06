O Banco BIC Portugal vai ser obrigado a mudar de marca e de imagem até ao final de junho por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, revela o Público. O presidente da instituição financeira, Fernando Teixeira dos Santos, já veio garantir que irá fazer essas alterações até ao dia 27 deste mês.

A decisão deve-se à ação colocada pelo BiG – Banco de Investimento Global por semelhanças respeitantes à imagem e à marca. O tribunal deu razão à instituição liderada por Carlos Rodrigues, no início do ano, mas ao que o diário apurou o recurso da decisão, enviada pelos advogados de defesa do BIC, da PLMJ, não foi recebido devido a falhas técnicas.

No ano passado, o Banco BIC Português registou um prejuízo de 22,7 milhões de euros, castigado pela perda de valor das obrigações da Portugal Telecom International Finance. (PTIF).