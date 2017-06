Questionado pelos jornalistas sobre a notícia da queda de um avião canadair, o comandante mostra-se "surpreendido" por saber que a informação tenha saído de alguém da Proteção Civil. "Conheço a minha equipa", garante. Recorde-se que ontem a notícia tinha sido confirmada inicialmente por fontes da Protecção Civil, que depois veio afirmar que não havia registo da queda de nenhuma aeronave. "É uma situação ultrapassada", garante, preferindo não voltar ao assunto.

O comandante garante que "não existem sistemas perfeitos", abrindo assim portas a uma melhoria da operação da Proteção Civil no futuro. "Tiramos sempre ensinamentos e é perante as dificuldades que podemos melhorar no futuro", garante.