Leslee Dart, a porta-voz do ator Daniel Day-Lewis anunciou, nesta terça-feira, que o ator de 60 anos vai deixar a representação.

“Daniel Day-Lewis não trabalhará mais como ator. Ele está imensamente grato a todos os seus colaboradores e ao público que teve ao longo de muitos anos. Esta é uma decisão privada e nem ele nem os seus representantes farão quaisquer comentários futuros acerca do assunto”, afirmou Leslee no seu comunicado, citado pela Variety.

O ator ganhou três Óscares com os filmes ‘O Meu Pé Esquerdo’ (1989), ‘Haverá Sangue’ (2008) e ‘Lincoln’ (2013). Foi ainda nomeado para melhor ator, mas não chegou a ganhar o troféu, com os filmes ‘Em Nome do Pai’ e ‘Gangues de Nova Iorque’.

O último filme onde o ator participará tem estreia marcada para dezembro. ‘Phantom Thread’ passa-se na década de 1950 e Daniel Day-Lewis interpreta o papel de um designer de moda que trabalha para a alta sociedade.