A última atualização do número de vítimas dá conta de 204 feridos, a informação foi avançada na conferência de imprensa na manhã desta quarta-feira, que contou com a presença do comandante operacional da Proteção Civil, Vítor Vaz Pinto.

- Informações essencias da conferência:

- Aumento do número de feridos, 179 do incêndio de Pedrógão Grande e 25 no de Góis.

- Número de feridos graves mantém-se nos sete

- Vítimas mortais são 64

- "Há falhas no SIRESP como há noutros sistemas"

- Fumo dificulta meios aéreos

- 95% do perímetro está dominado

- Vão juntar-se 40 militares espanhóis

- Vaz Pinto diz que não tem de se pronunciar sobre falsa queda de aeronave