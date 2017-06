A quem serve o fim do roaming

A União Europeia está a dar passos de gigante para cirar um mercado digital único capaz de competir no plano global

O fim do roaming é uma excelente notícia. A União Europeia está a dar passos de gigante para criar um mercado digital único capaz de competir no plano global no alvor de uma nova revolução tecnológica. Alguns dizem, e com razão, que a boa notícia pode não ser igualmente boa para todos e até pode ser má para alguns. A solução não é manter o roaming, depois de mais de 10 anos de negociações para acabar com ele, mas sim evitar práticas que possam prejudicar os consumidores que não viajam regularmente.

É verdade que alguns países recebem mais pessoas do território europeu, designadamente turistas, do que outros. Uns têm um saldo claramente positivo e outros não. O Regulamento do fim do roaming prevê contudo um acordo de preço máximo a pagar pelos operadores que cobre os custos do fornecimento do serviço. Pelos custos operacionais, os operadores de um país que recebe mais gente do que aquela que dele se desloca, não têm qualquer razão para aumentar as tarifas dos residentes. Espero que o regulador esteja atento a qualquer prevaricação.

Acresce que subsistindo algumas dúvidas, eu próprio e alguns colegas de países recetores de mais turismo, propusemos e foi aprovada uma emenda que prevê um acerto de contas caso as operadoras reportem prejuízos diretamente relacionados com a aplicação do regulamento.

A questão tem outra dimensão mais complexa. Os picos de procura sazonal podem conduzir à necessidade de novos investimentos na capacidade das redes. A atração não sazonal de novos residentes, empresas e serviços cria novos mercados que diluem custos e remuneram novos investimentos. Não é um problema. A única questão verdadeiramente relevante é a sazonalidade, que como sabemos vai sendo cada vez menor nos nossos diversos destinos turísticos. Para estes casos o regulamento prevê mecanismos de apoio ao investimento que devem ser acionados e apoiados tanto quanto possível pelas autoridades. É para isto que devem servir também os mecanismos europeus de apoio ao investimento.

Acredito que independentemente do fim do roaming, Portugal tem tudo a ganhar com o reforço das suas infraestruturas digitais, mantendo uma posição confortável no plano europeu e global. Além do fim do roaming, a portabilidade de conteúdos e serviços “online” será gratuita a partir de 1 de Janeiro de 2018, as conexões gratuitas WIFI de alta qualidade começarão a surgir no início desse ano, a qualidade da infraestrutura digital faz cada vez mais a diferença na atração de pessoas qualificadas e investimentos e Portugal (Sines) será a amarração de cabo digital que ligará a América Latina à Europa.

Melhorarmos as nossas autoestradas da informação e prepará-las para a nova sociedade europeia e global a Gigabits é algo que vai beneficiar todos os portugueses. Atrair mais turistas, homens de negócios, empreendedores e empresas também. O que não pode acontecer, é que sejam só alguns a pagar para todos.

Se isso acontecer é porque as regras e os regulamentos não foram adequadamente aplicados. Não se atribua ao fim do roaming o que não é causado por essa medida. Fiquemos todos vigilantes para garantir a equidade, a justiça e a competitividade no mercado das telecomunicações em Portugal e na Europa.

Eurodeputado