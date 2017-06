Um fogo aflige mas a politiquice aflige muito mais...

Por que razão as florestas continuam desordenadas? Os autarcas são quem melhor domina a realidade, mas por motivos de eleitoralismo pouco atuam

Escrevo ainda com as imagens nos olhos… Não desgrudei da TV todo o santo domingo tamanha a aflição das imagens que passavam nos ecrãs. Até o jogo de futebol da Seleção vi em diagonal porque o jogo da vida (ou morte) tem óbvia prioridade. Mas, para além dos factos e (mais de 60) mortes narradas até à exaustão visando, na minha opinião, a exploração do drama sempre “pensando” no share de audiência, houve entrevistas muito interessantes como a de Jaime Marta Soares tentando, em momentos emotivos como este, ser pragmático. Não sendo o momento de tirar ilações, Marta Soares foi alertando para o estado depauperado da floresta. Ao invés, Marcelo e Costa, um por emoção e outro pela razão, davam ênfase ao “impossível fazer melhor” em tão terríveis circunstâncias, até respaldados num “post” do Facebook de João Silva dos Santos, piloto de helicóptero há 15 anos (e meu amigo pessoal, talvez há 30 anos!) referindo que nunca tinha visto nada assim.

Ao longo do dia, a pouco e pouco, até de forma tímida, alguns começaram a referir o que Jaime Marta Soares tinha dito – o estado da floresta, pouco cuidado, autêntico barril de pólvora passível de atear fogos em condições adversas. Estas aconteceram! Trovoadas secas motivaram, segundo a PJ, este incêndio descoordenado pelos ventos e clima seco tropical. O Presidente da C. M. Pedrógão, em cima do acontecimento, garantia aos 4 ventos ter havido mão criminosa. Será que se referia aos seus colegas autarcas que fecham os olhos ao estado das florestas, demasiado incumpridoras da legislação ambiental? Adiante. Este Senhor, que pela sua posição deveria ser ponderado, ateou outro fogo clamando contra imagináveis incendiários, revoltando redes sociais. Desta vez não foram estes os responsáveis mas apenas a conjuntura ou natureza inclemente, potenciada pelo desordenamento do território e, aqui, muitos têm toda a culpa.

No meio de tudo isto, falemos dos meios materiais. Bombeiros foram largas centenas e meios aéreos diversos. Mas sobre estes recursos relembro texto publicado em 12 Abril de 2017 no DN referindo que há 2 Kamov avariados mas que em 2018 estarão em condições! Quem o disse foi Jorge Gomes, Secretário de Estado da Administração Interna (http://www.dn.pt/portugal/interior/helicopteros-kamov-avariados-deverao-estar-operacionais-em-2018-6218327.html). Aqui, eu pergunto – não fizeram falta este fim de semana para salvar vidas ou floresta ardida? Se calhar, não. Mas um tipo fica a pensar, até porque houve apoio pedido a Espanha e outros países. Mas que a minha dúvida é legítima, isso parece ser.

Sinceramente, muitos falam mas não vão ao âmago do problema: porque razão as florestas continuam desordenadas? As autarquias não conhecem a realidade? Eu até diria que os autarcas são quem melhor domina a realidade. Mas por razões de incompatibilidades locais ou, por outras palavras, por motivos de eleitoralismo pouco atuam. Fazer cumprir a lei implica, em muitos casos, ir contra interesses de amigos ou familiares, quando não os próprios interesses. Há tempos, ouvi falar desta realidade, num tom altamente compreensivo – as pessoas herdaram as florestas, estas são para obter (parco) rendimento e não há forma dos atuais proprietários (salvo exceções pontuais) de responder aos exigentes quesitos regulamentares. Donde? Metem uma velinha e fé em Deus porque nada há de acontecer. Quando todos os anos acontece e todos sabem que vai acontecer, há-de ser sempre no quintal do vizinho e, se for no nosso, as pessoas vão esquecer porque sempre esqueceram.

Conclusão? Que tal mover uns processos a autarcas por falta de cumprimento de legislação sobre limpeza de florestas? De preferência por negligência grave (já nem refiro homicídio involuntário) como neste caso se a velada acusação de Marta Soares, voz altamente respeitada na matéria se comprovar? Ooops… Claro que não pode ser! Estamos todos em dor e apareço eu, feito moralizador, idiota, a querer ajudar a resolver o que a natureza não resolve e o Homem ainda menos. Façamos mas é o luto e respeite-se a morte das pessoas e, se daqui a um ano ou ainda este ano ou daqui a vários anos houver outra tragédia com mais uns mortos, fazemos de novo o luto, respeitando o círculo vicioso da dor e da natureza, da natureza e da dor!