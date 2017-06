Unidos contra o inimigo. Unidos na ação

Há questões que têm de ser respondidas para que a história não se repita. Mas agora estamos na fase de canalizar energias para derrotar um inimigo comum: o fogo

Como todos os portugueses, ainda não abandonei o estado de profunda tristeza e consternação que nos uniu. Um jornal espanhol noticiava que nenhum incêndio florestal no mundo, nos últimos 25 anos, foi tão mortal como o de Pedrogão Grande. Uma tragédia insuportável.

Perante a dimensão da catástrofe, uma perda de vidas humanas numa escala a que o nosso país não está habituado, só há, nesta fase, uma opção para as lideranças políticas: cuidar dos vivos e das vítimas, combater os fogos e reconstruir as nossas aldeias para que haja esperança no regresso da normalidade, ou pelo menos da paz, às populações afetadas. Portugal deve isso a estas pessoas.

Inspirados e liderados pelo Presidente da República, que uma vez mais tem mostrado que o valor da proximidade em política é decisivo, os dirigentes políticos de primeira linha têm dado uma manifestação de responsabilidade e bom senso. Começando pelo líder da oposição que, em mais uma demonstração de sentido de Estado e responsabilidade, não fez a este governo e a António Costa o que tantas vezes, com tanto oportunismo político, diversas oposições lhe fizeram a si. É desejável que as intervenções públicas se mantenham neste nível. Surpreende, e deve ser condenada, a estafada “narrativa” do ministro Capoulas Santos. Mal, muito mal, vai um país quando a primeira coisa que um responsável setorial faz quando abre a boca para falar da tragédia é sacudir a água do capote. Isso diz mais das fragilidades do próprio do que daqueles que são objeto de crítica.

Há muitas questões que têm forçosamente de ser respondidas para que a história não se repita. Mas agora estamos na fase de canalizar energias para tratar das pessoas e derrotar um inimigo comum: o fogo.

A discussão fica para depois, mas tem de ser feita.

E esse depois não é para a semana, nem para o mês que vem. A opinião pública não suportaria ver o Parlamento no debate estéril da pequena diferença, no combate do soundbite ou no ignóbil aproveitamento político da hemorragia do país. Não. Para que a morte de tanta gente não tenha sido em vão, o país espera e exige que o legislador faça o que tem de ser feito para que o lamento sobre os fogos não seja um ritual anual. Governo e oposição estão obrigados a trabalhar em conjunto para, de uma vez por todas, pensar o país para além dos votos do litoral. Precisamos de uma reforma para a floresta e de redescobrir setores de atividade que promovam os equilíbrios e economias de ecossistema. Precisamos de organizar o território de uma nação profundamente desequilibrada. Precisamos de combater as causas das alterações climáticas e mitigar os seus efeitos. Precisamos de reformar o Estado, descentralizando-o, envolvendo as autarquias e as instituições. Precisamos de uma política que promova a natalidade e combata a desertificação que está na origem de tantas desgraças na nossa floresta. Tudo isto, que é preciso e urgente, é de uma dimensão abissal. Não é tarefa para um só partido. É missão para todos.

Inspiremo-nos na abnegação e coragem dos nossos bombeiros para fazer este debate. Juntemos conhecimentos, competências e experiências. Trabalhemos em rede, mandando para trás das costas os partidarismos, paroquialismos e quintalismos.

Trabalhemos com responsabilidade. Só depois pode haver espaço para a dialéctica. Tenho a certeza que assim serviremos o país. Invertendo a ordem dos fatores podemos até discutir muito, ser muito corajosos nos argumentos e veementes nas posições. Mas no fim, as pontes para os consensos ter-se-ão quebrado. A boa vontade esgotado. E tudo ficará na mesma. Para o ano, quando os incêndios voltarem a abrir noticiários, serão ditos os mesmos discursos e os mesmos lamentos. Só que já não restará ninguém que tenha paciência para os ouvir.

Como país, como comunidade, se abraçarmos esta ideia de trabalhar primeiro e discutir depois, não estamos a adiar as respostas que têm de ser dadas, nem a deixar de investigar o que tem de ser investigado e penalizar os responsáveis. Também não estamos a prometer que não vai haver mais incêndios. Mas, pelo menos, estamos a criar uma oportunidade para que o futuro de Portugal seja menos dramático e para que a nossa floresta seja mais sustentável.

O fogo tem sido um inimigo implacável para Portugal. Para termos uma escala da violência, perdemos mais vidas no centro do país do que o Reino Unido nos três grandes ataques terroristas deste ano (Manchester, Ponte de Londres e Westminster). Se a melhor resposta ao terrorismo é a união e a cooperação, a melhor resposta ao fogo não poderá ser, nunca, a cisão e a acrimónia política. Como dizia Lincoln, toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.

Não é Bombeiro quem quer. Mas cada um de nós, no seu setor de atividade, na política ou na vida pública em geral, pode aprender com os Bombeiros unindo esforços para preservar o bem comum. É disso que precisamos, em São Bento e no país, para derrotar o fogo.

Escreve à quarta-feira