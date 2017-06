Em Góis, foram evacuadas outras três aldeias: Saião, Salgado e Mimosa. São agora 30 as povoações evacuadas.

Cerca de 150 pessoas foram levadas para o quartel dos bombeiros de Góis.

Contudo, as baixas temperaturas que se fizeram sentir durante a noite deram uma ajuda aos bombeiros no combate às chamas, assim como a menor intensidade do vento.