Apagar o fogo com os olhos

A gravidade dos acontecimentos de Pedrógão Grande aconselha ponderação e decoro quando falamos ou escrevemos sobre o assunto.

No entanto, houve quem reagisse a quente, vociferando à esquerda e à direita: “Os bombeiros demoraram muito tempo”; “A proteção civil foi incompetente”; “Não basta um Presidente dar abraços”; “A ministra da Administração Interna devia demitir-se”; “O ministro da Agricultura deve ter a consciência pesada”; “Os mandriões dos proprietários não limpam os terrenos”; “Houve um ministro do antigamente que disse que o eucalipto era o nosso petróleo verde.” Encontrar bodes expiatórios pode saciar a sede de vingança. Mas é pouco útil e pouco sério.

Importa, sobretudo, identificar as causas do flagelo – o que não é exatamente a mesma coisa. Não é preciso ser especialista na matéria para perceber que o combate aos incêndios tem três momentos: um momento de prevenção, um momento de deteção e um momento de reação (que abrange tanto o socorro às populações como a extinção das chamas).

No que toca à prevenção, fala-se muito da limpeza dos terrenos – e um comentador até propôs que, se os proprietários não a fizerem, o Estado deve apropriar-se do terreno e encarregar-se da sua manutenção. Ora, se o Estado frequentemente não consegue cuidar do que é seu – basta ver as estradas esburacadas, o património degradado – como pode assumir ainda mais responsabilidades? Terá o Estado português capacidade para cuidar não só das florestas, mas também dos baldios, dos terrenos ao abandono, etc.? Mas também é muito complicado os proprietários fazerem a limpeza, que exige maquinaria que não possuem e custa mais do que podem gastar. Não se deve, pois, demonizá-los e querer que, se não cumprirem as suas obrigações, sejam penalizados. Acham que os privados não pagam ainda suficientes impostos, taxas e multas? Teria muito mais lógica uma política de incentivo (por exemplo ajudar a tirar rendimento dos terrenos) do que uma política punitiva.

Mas o momento-chave do problema, parece-me, é o da deteção dos fogos. Quanto mais cedo se localizar o incêndio e quanto mais rápido se intervier, menos danos ele vai provocar. Quando já ganhou dimensão, torna-se muito difícil combatê-lo, por mais aviões e bombeiros que se usem. Claro que há todo um trabalho de ordenamento do território a fazer. Mas isso, mesmo que seja iniciado agora, demorará décadas. A vigilância e intervenção rápida – por sapadores florestais ou guardas-florestais – pode ter resultados imediatos, ajudando a salvar floresta, habitações e sobretudo vidas humanas.