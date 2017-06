O algarvio conseguiu terminar as duas voltas de stroke play entre os 64 melhores jogadores, entre 288 participantes oriundos de 40 países, ficando no 42º lugar, empatado com o 38º.

Vítor Lopes, vencedor do 1º Torneio do Circuito FPG de 2017, totalizou hoje 140 pancadas, 2 abaixo do Par, após voltas de 71 (+1) ao famoso Royal St George’s Golf Club e de 69 (-3) ao Prince’s Golf Club.

O nº1 amador português de 2015 fez 5 birdies hoje e 2 ontem, e apurou-se para a fase de match play do The Amateur Championship pela segunda vez consecutiva. No ano passado, já tinha carimbado esse feito mas depois foi eliminado na primeira ronda da eliminação direta.

João Girão, que há um ano também tinha feito parte do top-64, sendo igualmente derrotado na primeira ronda, foi hoje eliminado no 181º lugar, empatado com o 168º, ao agregar 146 pancadas, 4 acima do Par, após voltas de 72 (Royal St George’s) e 74 (Prince’s).

Os dois jogadores da seleção nacional estão em Inglaterra acompanhados do selecionador nacional Nelson Ribeiro.