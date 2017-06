Em 2017 a prova da Federação Portuguesa de Golfe rumou ao Clube de Golfe de Braga com 36 jogadores, superando os 31 do ano passado e, tal como então, houve dois membros da família Costa Rodrigues a sagrarem-se campeões, com a curiosidade de Ana ter rendido Afonso como vencedora do escalão de sub-12.

Quanto a Daniel, depois de dois a nos seguidos a levar a melhor nos sub-14, apoderou-se do título de campeão nacional de sub-16.

Tomás Araújo revalidou o título nos sub-10 e tanto Diogo Mealha como José Augusto, que tinham sido vice-campeões em 2016, melhoraram as suas prestações e venceram nos escalões de sub-14 e sub-18, respetivamente.

O Citynorte continua a ser o clube com mais títulos nacionais de jovens de P&P, com três troféus, mas Paredes e Quinta das Lágrimas também foram contemplados este ano.

Os campeões nacionais de jovens de P&P de 2017 foram os seguintes:

Sub-10: Tomás Araújo (Paredes), 134 (67+67), +26

Sub-12: Ana da Costa Rodrigues (Citynorte), 113 (56+57), +5

Sub-14: Diogo Alves Mealha (Citynorte), 122 (58+64), +14

Sub-16: Daniel da Costa Rodrigues (Citynorte), 115 (56+ 59), +7

Sub-18: José Miguel Augusto (Quinta das Lágrimas), 125 (66+59), +17

António Vasconcelos, o vice-presidente da Associação de Golfe do Norte de Portugal, foi o diretor de prova.