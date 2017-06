Ricardinho, o jogador de futsal do Inter Movistar, Espanha, homenageou às vítimas do incêndio de Pedrógão Grande após marcar um golo fenomenal que deu o título espanhol à sua equipa.

"As minhas primeiras palavras vão para as vítimas e seus familiares em Portugal. Apesar de eu estar longe estou com eles, sou português com orgulho. Estamos a passar um mau bocado, mas mando toda a minha força. Este título também é para eles", disse o internacional português no fim do encontro contra o o Barcelona, no quinto jogo da final do play-off.