Ainda não passou sequer um mês desde que terminou a extenuante temporada futebolística em Portugal 2016/17 e o sorteio do campeonato só está marcado para 7 de julho, mas já há clubes a voltar ao trabalho, de modo a corresponder às exigências europeias que se avizinham na nova época. Foi o Braga, ontem, a abrir as hostilidades: os arsenalistas, juntamente com o Marítimo, serão as primeiras equipas da Liga a entrar em competição oficial, com a terceira pré-eliminatória da Liga Europa a começar a decidir-se ainda no final de julho, e estão apostados em não repetir a frustrante época passada. Como tal, realizaram já ontem os exames médicos, num plantel cheio de novidades: para já, são sete os reforços, com destaque para os ex-sportinguistas Jefferson e Ricardo Esgaio, e seis as saídas confirmadas.

A mais sonante é a de Alan: aos 37 anos, e depois de nove temporadas a representar os bracarenses, o extremo brasileiro não marcou presença no arranque da pré-temporada dos Guerreiros do Minho – isto, apesar de o presidente António Salvador ter garantido recentemente a sua continuidade no clube. Também os laterais Paulinho, Baiano e Djavan (dispensados) e o central Velázquez (regressa ao Atlético de Madrid) não voltam a envergar a camisola do Braga, tal como Battaglia, já oficializado como reforço do Sporting.

Para já, os comandados de Abel limitaram-se aos indispensáveis exames médicos e assim irão continuar até quinta- -feira. Então sim, começa o trabalho no relvado.

leão de volta à ação

Esta semana irá marcar também o regresso do Sporting aos trabalhos. Os leões apresentam-se em Alcochete na quinta-feira, iniciando o trabalho no relvado na próxima segunda-feira. Refira-se, porém, que este é um regresso a meio gás, dados os vários jogadores que ainda se encontram a representar as respetivas seleções – com destaque para a portuguesa, com Rui Patrício, William Carvalho, Adrien e Gelson Martins. O Sporting tem já agendado um estágio em Nyon (Suíça) no início do próximo mês, além da apresentação aos adeptos a 22 de julho e o Troféu Cinco Violinos, a 29, ambos em Alvalade. O arranque oficial da temporada será a 9 de agosto, na primeira jornada do campeonato – é, a par do FC Porto, o clube que entra mais tarde em competição oficial – e, logo na semana seguinte, o clube verde-e-branco disputa a primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para a próxima semana entram ao trabalho Marítimo, Estoril, Belenenses e Moreirense (26), Rio Ave e Chaves (28), Feirense, Boavista, Vitória de Setúbal, Tondela e o recém-promovido Portimonense (29) e o tetracampeão Benfica (30) – este ainda sujeito a confirmação oficial. As águias têm já participação confirmada em vários torneios de pré-temporada, abrindo o panorama oficial em Portugal a 5 de agosto, em Aveiro, disputando a Supertaça com o Vitória de Guimarães.

Os vimaranenses, tal como o vice-campeão FC Porto, têm o reinício dos trabalhos marcado para 3 de julho, dois dias depois do promovido Aves. Só o Paços de Ferreira não deu ainda quaisquer informações sobre os planos de pré-temporada. Refira-se ainda que todas as equipas que ficaram abaixo do quinto lugar e os recém-promovidos à i Liga entram oficialmente em ação a 30 de julho, na segunda fase da Taça da Liga.