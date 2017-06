O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser distinguido no próximo dia 4 de julho com o Prémio Personalidade Cultural do Ano 2017.

O anúncio foi feito esta terça-feira pela galeria Movimento Arte Contemporânea (MAC), em Lisboa.

Segundo a entidade Marcelo foi eleito neste 23.º aniversário da galeria devido ao seu "olhar atento e presença contínua em todas as áreas da sociedade, incluindo a da cultura".