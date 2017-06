Por cada chamada que tenha sido feita, nos últimos dias, para as linhas de apoio do incêndio de Pedrógão Grande, 23% do valor doado é descontado em impostos, ou seja, a taxa de IVA mais elevada.

O ministério de Mário Centeno já veio esclarecer que "não sendo legalmente possível ao Estado não cobrar o IVA relativo a atividades sujeitas e não isentas, o Ministro das Finanças decidiu que o IVA recebido relativo a iniciativas sem fins lucrativos de arrecadação de fundos para apoio às vítimas dos incêndios será integralmente canalizado para atividades de proteção civil ou de solidariedade social de apoio àquelas vítimas", revelou em comunicado.

O ministério das Finanças afirmou ainda que, considerando que termina esta terça-feira o prazo de cumprimento de um conjunto de obrigações fiscais, foi determinado aos residentes nos municípios de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera que não tenham conseguido cumprir os seus deveres fiscais cujo prazo termina esta terça, o possam fazer até ao final do corrente mês, sem quaisquer coimas ou outras penalidades.

"É igualmente assegurada a dispensa de coima ou outras penalidades aos residentes noutros concelhos que demonstrem não ter conseguido cumprir os seus deveres fiscais por motivo análogo de força maior. Estão, designadamente, abrangidos pelo presente despacho:entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para efeitos de IRS e IRC; entrega das importâncias liquidadas, no mês anterior, para efeitos de Imposto do Selo e comunicação, por transmissão eletrónica de dados, dos elementos das faturas emitidas no mês anterior", salienta o mesmo comunicado.