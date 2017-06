Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, apelou esta terça-feira à consagração de um minuto de silêncio nacional em todo o país em memória das vítimas dos incêndios em Pedrógão Grande.

O apelo foi feito esta tarde destacando o dia de amanhã, pelas 13h00 para a realização do minuto de silêncio à escala nacional.

"É uma forma de os portugueses que se querem associar e que querem demonstrar a sua coesão neste momento de grande consternação, de grande dor, puderem manifestar-se", afirmou.

As interpelações do BE e do CDS ao governo, que estavam agendadas para amanhã foram adiadas, uma vez que esta quarta-feira será realizada ainda uma sessão solene no Parlamento em memória das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, de solidariedade pelas famílias das vítimas e ainda de apoio aos bombeiros que estão a combater os fogos.