O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, não confirma a queda de um avião de combate aos fogos na zona de Pedrógão Grande.

A notícia terá decorrido de um falso alarme desencadeado pela coordenação de meios aéreos, todavia o acidente não se verificou nem foram encontrados destroços do mesmo.

Segundo as declarações de Jorge Gomes, foi feito contacto direto a cada um das aeronaves envolvidas no combate às chamas, o qual permitiu concluir que nenhuma das aeronaves tinha sofrido qualquer tipo de acidente.

De acordo com as suas declarações, havido um relato de uma explosão de uma botija de gás, cujo estrondo, poderá ter sido confundido com a queda de um avião.