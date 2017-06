Teresa Leal Coelho, vice-presidente do PSD, fez ontem um “convite” aos outros partidos para que em conjunto “possam apurar as causas e as razões das consequências que já estão apuradas”. ´”É necessário prevenir o futuro”, disse a dirigente social-democrata, que é a candidata do partido à Câmara Municipal de Lisboa, sobre o fogo que ainda não terminou.

Também a líder do CDS, Assunção Cristas, afirmou ontem que “há muitas questões que estão a ser colocadas”. “Todos nós as colocamos. Haverá um momento para as colocar. Vamos empenhar-nos no parlamento para que nenhuma questão fique sem resposta”, disse Cristas