A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença neurodegenerativa, progressiva e rara, causada pela degeneração dos neurónios motores, as células do sistema nervoso e central que controlam os movimentos dos músculos.

O Dia Mundial da ELA assinala-se a 21 de junho, e visa a consciencializar a população sobre a patologia assim como para a importância da doença, que em Portugal, estima-se que afete cerca de 1000 pessoas.

De forma a consciencializar as pessoas para as necessidades dos doentes com ELA, a Todos Contra ELA está a desenvolver uma campanha de angariação de donativos e quem quiser ajudar poderá aceder ao site da campanha, www.todoscontraela.com ou então utilizando a referencia de multibanco 707 707 707. O donativo tem um valor mínimo de cinco euros.

O movimento de responsabilidade social Todos Contra Ela é um projeto lançado em 2015 por Salvador Guedes, e conta com o apoio de várias figuras públicas como o nadador olímpico Simão Morgado, o velejador olímpico Francisco Rebelo de Andrade, o ultramaratonista Ricardo Cabril, a atriz Cláudia Vieira e o ator Ricardo Pereira.