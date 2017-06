Um lance inacreditável que chega dos escalões secundários do futebol argentino. No jogo entre o Tristán Suárez e o Acassuso, que este último viria a vencer por 4-1, o primeiro grande protagonista foi o árbitro.

Numa das primeiras jogadas do encontro, um ataque do Acassuso acabou por resultar em golo do jogador Salvatierra, após receber uma primorosa assistência... por parte do árbitro. A tabela será, obviamente, acidental, mas a verdade é que foi um passe perfeito. Os jogadores do Tristán Suárez reclamaram, mas nada havia a fazer...

Veja o lance aqui: