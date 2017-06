A A13 - Autoestrada do Pinhal Interior - está cortada desde as 14h25 de hoje, na zona do concelho de Penela, por causa de incêndios que estão a decorrer naquela zona, avança a GNR.

Além da A13, foram ainda cortadas hoje as estradas nacional 112 em Pampilhosa da Serra e a estrada municipal 453, na localidade de Capelo, em Góis, no distrito de Coimbra.

Ou seja, no total encontram-se cortadas ao trânsito quatro estradas nacionais. Desde ontem que está interdita à circulação a estranada nacional 347 na localidade de Póvoa, em Figueiró dos Vinhos. Aqui não há alternativa à circulação.

Está ainda cortada desde ontem a nacional 236 no concelho de Castanheira de Pera e a alternativa é o itinerário complementar 3 (IC3).

A estrada nacional 347 está ainda cortada na localidade de Relvas, concelho de Penela. As alternativas são a nacional 17-1 no concelho da Lousã, o IC3 e o IC8.