As descrições trazem à memória as cenas do filme Capitão Fantástico. No sul rural Auckland, na Nova Zelândia, está a mais nova e alternativa escola do país que agora anda nas bocas do mundo. As aulas e os trabalhos de casa não existem, são um mito do qual querem distância.

"Nós somos chamados de escola, mas não nos parecemos com nenhuma escola lá fora", diz ao The Guardian Joey Moncarz, co-fundador e professor da Deep Green Bush School, que está no segundo mandato do ano inaugural.

"Nós não fazemos coisas como dizer às crianças que é hora de escrever ou de aprender matemática. Eles fazem-no quando estão interessados em fazê-lo".

Moncarz era um professor normal, parte do sistema. Mas após cinco anos de frustração nas escolas convencionais da Nova Zelândia, desistiu para fundar a escola “Deep Green Bush”, sem paredes de sala de aula, ou cadeiras ou testes de tempo limite, explica o jornal britânico.

Preocupado com o fato de que as escolas convencionais não estavam a preparar crianças para os problemas globais do futuro - como as mudanças climáticas -, Moncarz idealizou um tipo de educação radicalmente diferente, enraizada nas habilidades primitivas de caça, coleta e sobrevivência.

Se o tempo o permitir, os alunos passam a maior parte do dia ao ar livre, a explorar a natureza da Nova Zelândia, a aprender a pescar e caçar, a montar armadilhas para Cuícas-de-quatro-olhos (que são considerados uma praga) e aprender sobre a flora e a fauna de sua casa.

As habilidades escolares mais tradicionais, como a leitura, a escrita e a aritmética, são adquiridas ao ritmo de cada um, depois de começarem a mostrar interesse por elas. Ao Guardian, Moncarz explica que é contra os professores que ditam que é hora de aprender.

"Nós não temos o que vocês considerariam filhos problemáticos", diz Moncarz. "Os nossos pais viram os filhos serem infelizes e stressados na educação geral e começaram a questionar; É normal ou certo que as crianças voltem para casa, ansiosas e infelizes? Tendo ensinado numa escola convencional, eu diria que a maioria das crianças está stressada e infeliz ".

A escola de Bush está registrada no Ministério da Educação como uma escola independente e, portanto, não precisa cumprir o currículo padrão da Nova Zelândia, embora esteja sujeito a supervisão ministerial.

A inspiração veio da Escola Sudbury Valley nos EUA, que por sua vez se inspirou na escola Summerhill, da AS Neill, no Reino Unido.

Moncarz tem feito pedidos na Nova Zelândia e no exterior, desde janeiro, para abrir extensões da Bush School noutros pontos do globo, tal como China e alguns países da Europa.

David Berg, professor sénior de educação na Universidade de Otago, disse ao “The Guardian” que este é um precedente crescente para as escolas alternativas deste género em todo o mundo, especialmente na Escandinávia, onde algumas crianças do jardim-de-infância praticam a pesca no gelo durante o dia escolar.

No entanto, explica que é necessário ter cuidado uma vez que é necessário que oferecer às crianças um vasto leque de habilidades de forma a conseguirem encontrar um emprego no “mundo moderno”.

"Muita gente sente que há uma desconexão com a natureza e o exterior, as pessoas valorizam esses valores e são atraídas por isso", diz Berg.

"Numa sociedade moderna para se ser bem-sucedido, há uma série de habilidades a serem desenvolvidas e talvez algumas delas possam apenas ser desenvolvidas fora".

Cathy Wylie, pesquisadora-chefe do New Zealand Council for Educational Research, disse ao diário britânico: "A escola Deep Green Bush é um fenómeno atípico em termos de escolas da Nova Zelândia”. "Certamente tivemos algumas escolas privadas criadas por pais e professores que se inspiraram em escolas como Summerhill, mas nada que tenha projetado o seu programa e pedagogia de maneira tão focada em torno da caça e da reunião" explica.

Moncarz insiste que a escola não é uma "experiência" na educação, e é baseada em dois milhões de anos de evidência de como os pais criaram seus filhos, um com a natureza.

"Nós não queremos ser únicos, queremos substituir as escolas convencionais", afirma Moncarz.

"Estamos a usar a mesma sabedoria que os pais usaram para ensinar os seus filhos durante milhões de anos. Bloquear crianças numa sala de aula e forçá-las a aprender só causa problemas "