O Inter Movistar sagrou-se tetracampeão espanhol de futsal, após vencer o Barcelona na "negra" por 2-1. O autor do golo decisivo, como não podia deixar de ser, falou português: Ricardinho.

A pouco mais de três minutos do fim do encontro, e numa altura em que o Barça tinha acabado de empatar e estava por cima no jogo, o melhor jogador do mundo fez um golo genial, finalizando de forma perfeita após um túnel a Ferrão.

Assim que soou o apito final, Ricardinho chorou bastante. E explicou porquê. "Por tudo, pelas críticas. As pessoas pensam que o Ricardinho tem de resolver todos os problemas. Esquecem-se que isto é um desporto coletivo. Não sabem quantos minutos joguei por jogo, mais de trinta, lesionado, com dores, sem parar, mas pensam que somos máquinas", atirou o internacional português, que tal como Cristiano Ronaldo, também ouve críticas e assobios dos adeptos quando as coisas correm menos bem - o que é raro.

Ainda assim, e já de forma mais descontraída, Ricardinho revelou que até os pais lhe cobram golos a cada jogo. "Perguntam se ganhámos e depois quantos marquei. Para eles e para muita gente o que conta são os golos e não o resto", referiu o astro luso, mostrando-se compreensivelmente satisfeito com a temporada que agora terminou: "Estou muito contente, fizemos algo histórico: batemos recordes, somos campeões pelo quarto ano seguido, conquistámos o triplete - campeonato, Taça de Espanha e UEFA Futsal Cup -, e ganhámos finalmente um título em casa, que nunca tínhamos ganho."