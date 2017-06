A devastação do fogo

• De acordo com os dados do EFFIS, o fogo que deflagrou em Pedrógão Grande e afetou os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Sertã consumiu 25.969 hectares até à tarde de ontem.

• O EFFIS estima que tenham ardido este ano na UE28 131 mil hectares, sendo que uma boa parte desta área fica em Portugal.

• De acordo com o relatório provisório dos incêndios florestais divulgado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, até 15 de junho tinham ardido 15.184 hectares – um balanço que antes do incêndio trágico deste fim de semana já era 58% superior à média verificada nos últimos dez anos.

Os piores registos

• De acordo com as estatísticas do ICNF, o incêndio que deflagrou a 31 de julho de 2003, na freguesia de São Matias, em Nisa (Portalegre) é o maior de que há registo no país em termos de área ardida. Arderam 41.079 hectares. Tratou-de de fogo posto.

• O segundo pior registo foi o fogo que começou em Froia, Proença-a-Nova (Castelo Branco) neste mesmo ano. Arderam 36.019 hectares. A causa do incêndio não foi determinada.

• A 2 de agosto de 2003 na freguesia de Ulme, no concelho de Chamusca (Santarém), o fogo consumiu 21.897 hectares. A causa apurada para este incêndio também foi uma trovoada. Este foi aliás dos piores anos do país em matéria de incêndios, com 425.839 hectares devastados.

• Segue-se, em termos de área ardida. o fogo que deflagrou em julho de 2012 em Tavira e consumiu 21.437 hectares. Segundo o relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a causa provável deste incêndio foi a projeção de partículas incandescentes de uma queimada junto à estação eólica de Malhanito/Cachopo.