O incêndio de Pedrógão Grande, que ontem ao final do dia ainda não estava controlado, já consumiu mais de 26 mil hectares de floresta, o equivalente a 26 mil campos de futebol. Os dados e o primeiro mapa da extensão do fogo que lavra desde a tarde de sábado foram divulgados ontem pelo Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), um projeto que monitoriza em tempo praticamente real a área ardida na Europa.

Além desta área ardida em Pedrógão Grande, o EFFIS revela que no incêndio de Góis, que começou em Alvares e ontem também ainda não estava controlado, arderam mais de 7310 hectares, o que perfaz um total de mais de 30 mil hectares devastados nos últimos dias só nestes dois fogos. Horas antes de serem disponibilizados estes dados a nível europeu, o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta tinha revelado os dados provisórios sobre os incêndios florestais desde o início do ano: até 15 de junho tinham ardido 15 184 hectares, o que já tinha sido 12 vezes mais do que no mesmo período do ano anterior.

Cruzando-se as duas fontes de informação, 2017 começa a afigurar-se como um dos anos mais trágicos em matéria de incêndios e o verão ainda nem começou. Só nos últimos dois dias ardeu mais do dobro da área do que nos primeiros cinco meses e meio do ano. E embora seja necessário aguardar para obter as projeções do ICFN, os dados do EFFIS sugerem que o incêndio de Pedrógão Grande é o mais devastador de que há registo no país, não só na perda de vidas. Até aqui, o incêndio com mais área ardida registada em Portugal nas últimas décadas teve lugar em Chamusca, em agosto de 2003, com um balanço de 21.897 hectares de área ardida. O segundo pior registo verificou-se em 2012, num incêndio que começou a 18 de julho em Tavira e consumiu 21.437 ha.

À hora de fecho desta edição, o incêndio de Pedrógão Grande mobilizava 1140 homens, apoiados por 389 viaturas, um reforço de meios face aos últimos dias. Já no incêndio de Góis estavam 509 operacionais. Ontem registaram-se menos incêndios do que no fim de semana. O risco baixará na quarta-feira, com a descida das temperaturas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera adiantou ontem que sábado foi o dia mais quente do ano, com metade do território a apresentar temperaturas máximas de junho.ោᓠ