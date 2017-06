“Os trabalhos não tiveram o mesmo sucesso que durante a noite e por isso não é possível dar o incêndio como terminado”.

O teatro de operações foi reforçado com meios aéreos Segundo o Vaz Pintoestão em ação 17 aviões (9 dos quais pesados) e 4 helicópteros a combater o incêndio.

No terreno estão 1204 operacionais a combater o fogo que começou em Pedrógão Grande, mas que alastrou para os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Sertã.

As "condições meteorológicas adversas" vão continuar a representar um grande perigo no terreno. As situações mais complicadas continuam a registar-se no município de Pedrógão Grande, apesar da preocupação com Góis. O Comandante da Proteção Civil considera a situação em Góis muito grave sendo que várias povoações foram já evacuadas.

