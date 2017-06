Dois jornalistas holandeses de 62 e 58 anos foram sequestrados no município de El Tarra, na Colômbia, nesta segunda-feira.

A Procuradoria do Povo, uma instituição do Estado responsável por proteger os direitos dos cidadãos, publicou no Twitter uma ordem para que os dois holandeses fossem libertados imediatamente e acrescentou ainda que iria trabalhar para resolver a situação.

De acordo com o El Tiempo os jornalistas estavam na Colômbia à procura da mãe biológica de uma menor colombiana que foi entregue para a adoção na Holanda há vários anos.