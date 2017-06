Há cada vez mais meios no combate aos incêndios de Pedrógão Grande e Góis. Segundo informação disponibilizada pela proteção civil, há neste momento 1204 operacionais a combater o fogo que começou em Pedrógão Grande mas que alastrou para os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Sertã.

Já o incêndio que começou em Avelares (Góis) mobiliza 765 operacionais. O fogo já obrigou à evacuação de várias aldeias e está a chegar a Sandinha, avançando assim para norte. No total há então perto de 2000 operacionais nestes dois incêndios, que já se tocaram, um número superior ao que se verificava no fim-de-semana. Ao final do dia de domingo, dia em que o país teve a percepção da tragédia humana nesta região, estavam no incêndio de Pedrógão 885 homens. Em Góis, o fogo era combatido por 419 operacionais.