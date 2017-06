O ex-presidente da câmara de Oliveira de Azeméis e atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Hermínio Loureiro, foi ontem detido pela PJ sendo suspeito de corrupção, peculato e tráfico de influência por beneficiar empresas de construção civil daquela região.

O também ex-deputado do PSD e ex-secretário de Estado da Juventude e Desporto do governo de Santana Lopes, vai ser hoje presente a juiz para que seja determinada a sua medida de coação, avançou ao i fonte da PJ. Foi também detido o atual presidente da câmara, Isidro Figueiredo.

As detenções foram realizadas no âmbito da operação “Ajuste Secreto” tendo ainda sido apreendidos 15 imóveis, seis viaturas de gama alta – uma delas um Bentley – e seis milhões de euros em depósitos bancários. Valor que ainda deverá subir, já que para hoje estão previstas novas buscas da PJ a instituições bancárias e financeiras.

Durante o seu mandato como autarca – entre o ano 2000 e dezembro de 2016 – Hermínio Loureiro terá adjudicado, sucessivamente e repetidamente, várias obras realizadas pela Câmara de Oliveira de Azeméis especificamente a algumas empresas de construção civil.

Todas as obras que iam a concurso eram adjudicadas sempre às mesmas empresas, havendo, alegadamente, um esquema montado entre as empresas que ganhavam as obras e outras que se candidatavam para despiste, explicou ao i fonte da PJ. Ou seja, as restantes empresas que se apresentavam a concurso pediam valores mais altos pela obra, afastando assim a sua escolha, sendo devidamente recompensadas pela empresa a quem a câmara adjudicava a obra.

Desta forma, ficaria também cumprido o requisito de o número mínimo de empresas num concurso público que seria, assim, manipulado.

Em causa estavam todas as obras da câmara, incluindo a requalificação de estádios e balneários de clubes de futebol locais.

Hermínio Loureiro e Isidro Figueiredo são suspeitos de crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, peculato e tráfico de influência, segundo os comunicados da PJ e do Ministério Público.

Buscas em cinco câmaras

A detenção de Hermínio Loureiro teve lugar após as buscas da PJ à câmara Municipal e a clubes de futebol locais.

Mas as buscas não se ficaram por aquele concelho. Além de Oliveira de Azeméis, a PJ fez ainda buscas às autarquias de Gondomar, presidida por Marco Martins, do PS, de Estarreja, presidida por Diamantino Sabina da coligação CDS/PSD, de Matosinhos, presidida por Eduardo Pinheiro, eleito como independente e de Albergaria a Velha, presidida por António Loureiro, do CDS.

A PJ tem a suspeita que também nestas câmaras funcione o esquema de alegado favorecimento às empresas de construção, já que foram as mesmas a ganharem a adjudicação de obras.

Aqui foi apreendida documentação e material informático.

Entre os clubes de futebol alvo de buscas encontram-se o União Desportiva Oliveirense, o Atlético Clube de Cucujães e o Futebol Clube Macieirense.

Além dos autarcas foram ainda detidos o secretário do presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis e os empresários das construtoras. No total houve sete pessoas detidas e realizadas 31 buscas, que envolveram 90 elementos da PJ e magistrados do MP, a que se somam as previstas para os próximos dias.

Sobre a detenção de Hermínio Loureiro, nem a Federação Portuguesa de Futebol e nem o Comité Olímpico teceram qualquer comentário.