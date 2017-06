Depois da EHF, a dupla Marta Sá e Vânia Sá voltam a fazer história, uma vez que, a partir de agora, são a primeira dupla feminina portuguesa a pertencer aos quadros de arbitragem da Federação Internacional de Andebol.

A dupla Marta Sá e Vânia Sá participou e terminou, com sucesso, o Global Referee Training Programme, que se realizou na Bulgária, de 12 a 18 Junho de 2017.

António Marreiros deixa "as primeiras palavras vão para a dupla – para a Marta Sá e a Vânia Sá os nossos sinceros parabéns e votos das maiores felicidades nesta nova etapa, desejos partilhados por todos os membros deste Conselho de Arbitragem. Este é mais um feito inédito da arbitragem portuguesa e faz parte dos objetivos específicos deste Conselho. Pela primeira vez em Portugal temos uma dupla feminina na IHF (International Handball Federation)", destaca o Presidente do Conselho de Arbitragem da FAP. "Este é um trabalho de equipa e que já provou dar bons frutos ao andebol português e à nossa arbitragem em particular. Creio que todos nós nos sentimos orgulhosos quando ultrapassamos barreiras e provamos ter capacidade conjunta para continuar a “fazer acontecer” no mundo andebolístico. Continuaremos o nosso trabalho, a caminho só pode estar mais sucesso e maior reconhecimento na arbitragem Portuguesa", assegura o próprio.