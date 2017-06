A Federação Europeia de Andebol (EHF) não ficou indiferente aos trágicos acontecimentos com o incêndio em Pedrogão Grande e determinou, também, a realização de um minuto de silêncio na final feminina, entre Portugal e Holanda.

Portugal entrou a marcar, na final do 8º Campeonato da Europa de Andebol de Praia Sub17, frente à Holanda; o jogo seguiu bastante equilibrado (6-6), com alguma vantagem para as comandadas de Paulo Félix (12-8). Mas a Holanda, que entrou em campo para defender o título alcançado no Europeu de Sub16, na Nazaré, conseguiu passar para a frente (16-12) e acabou por vencer a primeira parte por 23-20.

No segundo tempo, o jogo retomou com grande equilíbrio, mas Portugal adiantou-se no marcador (8-4) e seguiu na frente durante quase toda a segunda parte. Com pouco mais de dois minutos para jogar, a Holanda chegou à igualdade (14-14). A dez segundos do fim da segunda parte, o resultado era 18-18 e Portugal não conseguiu evitar o último golo da Holanda, naquela que foi a única derrota das lusas nesta competição e que deu o título às holandesas.

As Sub17 Femininas de Portugal conquistam, assim, a Medalha de Prata no 8º Campeonato da Europa de Andebol Praia Sub17.

"Alcançámos a Medalha de Prata, o que significa que superamos a classificação do ano passado (Medalha de Bronze)", começou por evidenciar Paulo Félix. "Foi um excelente europeu, embora no sábado, devido aos atrasos de sexta-feira, tenhamos feito quatro jogos e isso notou-se, a nível físico. Nas meias-finais, fizemos um jogo fantástico, frente à Hungria; a final também foi um excelente jogo, mas a Holanda é com certeza, neste momento, a melhor solução feminina, com soluções para tudo, mas acabou por ser uma excelente prestação da selecção feminina", afirma.