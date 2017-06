Domingos Xavier Viegas coordena o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e foi um dos peritos que, no passado domingo, acompanhou as perícias da Polícia Judiciária em Pedrógão Grande. Numa zona do país que conhece bem, diz que há fatores de risco visíveis mas, acima de tudo, uma tragédia humana sem precedentes que estão a tentar perceber como se precipitou. Mais do que imputar responsabilidades, Xavier Viegas defende que o país tem de assumir coletivamente a missão de evitar que algo assim se torne a repetir.

Sendo alguém que acompanha os incêndios há muitos anos, que interrogações tem neste momento em torno deste fogo de Pedrógão Grande?

A primeira coisa, realmente, é como sucede uma tragédia destas. Não é como se deixa isto acontecer pois não foi ninguém a precipitar as coisas mas é como é que nós coletivamente gerimos este tipo de problemas que podem acontecer e com este nível de perda de vidas. A segunda coisa é perceber que meios e que passos se podem dar para que estas tragédias não ocorram, em termos de prevenção e sensibilização. Não estamos a falar de acidentes que temos vindo a ter noutros anos em que morre um bombeiro num lado, outro noutro, mas de mais de 60 pessoas, civis, que estavam a fazer as suas atividades normais, algumas a passear, e que de repente são apanhadas por isto sem estarem preparados e sem terem recursos para se defender. Creio que é necessário, além da prevenção na floresta, melhorar a comunicação entre as autoridades e população.

Mas o que causa mais confusão?

Confesso que estou mais focado, até pelo meu trabalho, na perda de vidas. Como se sabe a maior parte das pessoas morreram naquele troço da EN236 mas há muitos corpos espalhados pelas estradas e casas naquela área. Ontem (domingo) acompanhei a perícia da Polícia Judiciária que estava a fazer a verificação dos corpos e foi um choque.

O que o impressionou mais?

A quantidade de vidas ali perdidas. Não tenho elementos para poder perceber o que esteve por detrás de cada uma daquelas situações, mas há circunstâncias que parecem assemelhar-se com outras que temos estudado no passado. Vi por exemplo um casal que terá fugido de casa mas que depois voltou para trás. Era uma estrada rural, terão percebido que não tinham fuga e ao regressar foram apanhados pelo fogo. Nesse caminho pensamos que esse casal largou uma mala onde levavam documentos pessoais e medicamentos. Isto é muito chocante, pensar que não tiveram como fugir.

Imagino que nunca tenha estado num cenário como este.

Não. Já estive em muitos locais, em vários tipos de acidentes, mas nunca tinha visto nada desta dimensão.

A PJ disse que já tinha sido encontrada uma árvore atingida por um raio que terá estado na origem deste fogo, embora haja quem conteste a existência de descargas elétricas naquele local. É certo que foi uma tempestade seca que começou este fogo?

Tanto quanto sei existem indicações bastantes objetivas de que houve uma trovoada seca nesta tarde e foram registadas descargas elétricas na zona de Pedrógão Grande, independentemente de as pessoas ou não verem essa trovoada. Mas não tenho dados nem sei dizer preto no branco se foi isto ou aquilo.

Mas parece um incêndio causado por uma trovoada seca?

Claramente. Que pode ter sido isso não tenho dúvidas nenhumas.

O que o leva a dizer isso?

Historicamente temos provas de que as trovoadas secas podem causar incêndios. Em Portugal, não sendo muito frequente, temos um exemplo tristemente grave que foi o incêndio na noite de 1 para 2 de agosto de 2003 em que tivemos uma trovoada seca curiosamente na mesma região, na Beira Baixa, que causou centenas de focos de ignição. No dia a seguir arderam em Portugal 100 mil hectares, a área que normalmente arde num ano. Isto mostra como estas trovoadas, sendo eventos raros, podem ser extremamente perigosos.

E são eventos previsíveis?

Penso que se pode prever, mesmo o IPMA tem dito que temos condições atmosféricas para ter trovoadas. Não sou meteorologista, mas creio que o mais difícil é dizer se a trovoada vai ser seca ou se vai ser acompanhada de chuva. São fenómenos muito localizados. Esta manhã (ontem) verificámos que houve lugares no incêndio em que choveu e isso ajudou a combater o fogo mas houve também lugares ao lado onde não choveu.

Conhecendo bem a zona afetada por este fogo, existe algum fator de ordenamento do território que salte à vista como fator de risco?

Apontaria duas coisas que são bastante visíveis. Uma é a configuração do terreno: é uma zona como uma topografia muito complicada, com encostas por todo o lado e desfiladeiros. E depois tem muita vegetação, que este ano está muito seca. Posso dizer que nosso laboratório na Lousã medimos sistematicamente o nível de humidade na vegetação e nestes últimos dias tivemos valores de 5% a 6%. Quando a humidade está abaixo dos 10% as condições são muito perigosas, quando é inferior a 7% é extremamente perigoso. E embora esteja a falar da Lousã, penso que podemos dizer o mesmo da zona afetada pelo fogo, que está a dez quilómetros sensivelmente em linha reta.

Tendo estado na EN236 no domingo, conseguem de alguma forma perceber o que se passou no local onde morreram 47 pessoas?

Embora tenha lá estado, é impossível termos todos os dados e o que posso dizer é pura especulação. Com base no que observei, vemos que aquele troço da estrada é uma reta mas passa em cima de dois desfiladeiros. Quando a pessoa olha para o terreno há uns taludes onde o terreno é mais alto mas depois há duas aberturas e creio que foi nessa zona que se concentrou a maior parte das viaturas. Houve pessoas que conseguiram fugir, fazer inversão de marcha e voltar para trás e outras não.

Em quanto tempo o fogo terá consumido aquele troço da estrada?

Em poucos minutos. Não sabemos sequer a hora certa do acidente, consta que foi entre as sete e as oito da noite, mas eu diria que poderia ter acontecido tudo em cinco a dez minutos.

Essa ameaça iminente seria percetível para as pessoas?

Não creio. Por aquilo que me é dado a perceber, os carros que foram apanhados iam essencialmente na direção de Castanheira de Pera, não sei até que ponto terá sido percetível. Claro que podem ter feito inversão de marcha. Ouvi também o testemunho de uma pessoa que dizia que iam aceder para o IC8 na direção oposta e os mandaram naquela direção, há alguma confusão. Agora o que me é dado observar é isso, é que os carros estavam quase todos nessa direção e que há como que grupos de carros, com espaços sem carros onde algumas pessoas podem ter conseguido inverter a marcha.

Estamos a falar de um troço de que dimensão?

Menos de 500 metros talvez, 300 metros.

Numa entrevista ao i, Joaquim Sande Silva, da Escola Superior Agrária de Coimbra, diz que neste momento o país tem uma falha no que toca a analistas do fogo no terreno, que conseguem projetar para onde vai o fogo. Também tem esta perceção?

Concordo que os grupos constituídos que faziam esse tipo de trabalho não estão como no passado, agora não sei onde é que essas pessoas estão hoje integradas. Mas também é importante dizer que não são só essas pessoas que fazem esse trabalho e estou em crer que podem ter sido absorvidas por outras estruturas. A Autoridade Nacional de Proteção Civil criou há alguns anos as chamadas Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS), que têm essa competência. Não são as equipas específicas de analistas de fogo que tivemos mas são outras estruturas.

Considera que esse trabalho está então a ser feito devidamente?

Penso que está a ser feito, não posso dizer se está a ser feito devidamente. O que posso dizer é que no domingo tive essa perceção, de que havia pessoas a percorrer o incêndio com esse intuito.

Mas estariam lá quando o incêndio deflagrou no sábado ou nas primeiras horas?

Muitos destes recursos não são logo mobilizados no início de um incêndio, a resposta desenvolve-se por etapas.

Uma das questões que tem sido suscitada é por que motivo não foi a estrada cortada. Vê alguma explicação técnica?

Não posso responder em particular, o que posso dizer é que conhecendo aquela zona, se uma pessoa fecha uma estrada no ponto A ou no ponto B não corta o acesso porque entre os dois pontos há diferentes hipóteses de entrar na via, ou porque a pessoa tem uma casa ou porque há um caminho ou um carreiro. Uma pessoa pode nem passar nos pontos de controlo e está na estrada. Penso que não foi esse o caso nesta situação, mas podia ser. Antes de pôr essa questão penso que o que podemos perguntar-nos era se havia conhecimento e capacidade de prever o que ia acontecer e capacidade de comunicar às pessoas esse risco.

E havia?

Estou em crer que nós hoje em dia não temos ainda conhecimentos suficientes para prever algo desta natureza e que evolui tão rapidamente. Este incêndio terá tido as primeiras ignições e depois muitos focos secundários, mesmo na fase inicial, que à luz do conhecimento científico são difíceis de prever. Podemos dizer que é provável isso acontecer, mas dizer que o fogo vai cair aqui ou acolá é muito difícil. E o facto de a estrada passar por cima dos desfiladeiros é uma agravante. Basta que haja um foco secundário, a pessoa pode meter-se na estrada a pensar que é completamente segura e daí a dez minutos está cheia de fumo e minutos à frente cheia de chamas.

Da análise que está a ser feita, é possível dizer qual foi a causa de morte, se foi asfixia, se as vítimas foram queimadas?

Quase sempre o que mata as pessoas nestas circunstâncias é asfixia, a não ser em condições muito particulares, embora isso não seja o mais relevante na investigação.

Falou da imagem que o marcou no domingo, do casal que tentara fugir com uma mala. Ouvimos mais uma vez relatos de pessoas que resistiram em abandonar as suas casas. Sente que a população está devidamente sensibilizada para o que deve fazer numa situação destas, perante um fogo, ou poderia haver uma maior aposta nessa sensibilização?

Devia haver claramente mais sensibilização. Mas repare, o cuidado que estas pessoas tiveram em ter uma mala é um ponto importante: podem ter pensado que iam ter de ficar longe de casa e levavam a medicação. Em alguns países recomenda-se às pessoas que tenham esse cuidado, sobretudo se vivem em zonas rurais. Devem ter um saco preparado para levar a medicação e mesmo fotografias escolhidas que possam querer levar. A maioria das pessoas não está preparada para isso e devia estar.

Na perícia que acompanhou com as autoridades, que tipo de respostas são esperadas dos peritos?

Da nossa parte é essencialmente perceber o que foram as circunstâncias destas pessoas que perderam a vida, as suas atitudes e movimentos no momento do fogo e de que forma isso teve algum impacto nas consequências.

Discute-se em paralelo ao combate ao fogo que ilações e responsabilidades haverá a apurar num incêndio com esta dimensão. Como olha para esse debate?

Não quero falar disto neste momento. Se me permite, diria é que a culpa é de todos, é do país.

Que medida pensa que não deve passar deste verão, do rescaldo deste fogo quando finalmente for controlado?

É difícil identificar uma medida. Penso que a principal mensagem a passar às pessoas neste momento é que tudo nos leva a crer que este incêndio teve causas naturais, mas sabemos que a maioria dos incêndios são causados por atividade humana e não é pelo fogo posto intencionalmente, mas por situações de negligência.

Situações com queimadas ou beatas deitadas ao chão?

Sim. As pessoas devem consciencializar-se de que não devem fazer fogo e procurar proteger-se, cuidando dos seus terrenos, sobretudo à volta das suas casas.