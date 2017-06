Ordem dos veterinários disponibiliza ajuda a animais vítimas do incêndio em Pedrógão Grande

Ordem dos veterinários disponibiliza ajuda a animais vítimas do incêndio em Pedrógão Grande

A vaga de solidariedade que se viu nos últimos dias para com as vítimas do incêndio em Pedrógão Grande não tem parado, chegando também aos animais.