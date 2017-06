Os comandados de Paulo Félix entraram a ganhar, por 25-17, mas na segunda parte os polacos acertaram algumas falhas e conseguiram vencer por 20-17. No desempate por shootout, Portugal foi mais forte e, com grande eficácia, ganharam por 10-6 e alcançaram o 7º lugar da competição masculina.

Tal como nos femininos, a Espanha também revalidou o título, ao vencer a Hungria, na final, por 2-0.

No final da competição, Paulo Félix fez uma pequena análise da participação masculina de Portugal, no Europeu: "Entramos muito bem na fase de grupos, onde ganhámos os três jogos; depois o jogo dos 1/4 final não nos correu bem e os russos acabaram por estar melhor que nós e ganharam. No jogo seguinte, sentiu-se o peso da derrota com a Rússia e houve ali uma certa quebra, mas conseguimos dar a volta a essa situação, no jogo seguinte e vencemos os polacos no jogo do 7º e 8º lugar".

Em jeito de balanço, o seleccionador nacional refere que "curiosamente, a Hungria, que foi uma das selecções a quem nós vencemos, no grupo, chegou à final, o que significa que as selecções chegaram aqui, este ano, muito mais fortes. Para nós, acabou por ser um jogo mau que pesou demasiado, o objetivo principal não foi atingido mas o objectivo secundário, que era a preparação para o Mundial, foi plenamente conseguido. Agora vamos ter tempo de corrigir os erros e melhorar o que temos a melhorar para o Mundial".