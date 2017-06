O concerto dos The Gift está marcado para o segundo dia. A banda vai apresentar o novo álbum "Altar", produzido por Brian Eno.

Tanto os bilhetes para 13 de Julho como o Fã Pack FNAC e os passes VIP já se encontram esgotados. Os ingressos diários custam 55 euros e os passes de três dias 109.

Cartaz Completo:



13 de julho

Palco Super Bock – Red Hot Chili Peppers, The New Power Generation feat. Bilal,

Capitão Fausto



Palco EDP – The Legendary Tigerman, Kevin Morby, The Orwells, Boogarins,

Alexander Search



Palco Carlsberg – Tuxedo, Xinobi + Moullinex



Palco LG by SBSR.FM – Throes + The Shine, Manuel Fúria e os Náufragos,

Minta & The Brook Trout





14 de julho

Palco Super Bock – Future, London Grammar, The Gift



Palco EDP – Pusha T, Língua Franca (Capicua + Emicida + Rael + Valete), Akua Naru, Slow J, Jesse Reyez



Palco Carlsberg - Celeste/Mariposa, Rocky Marsiano & Meu Kamba Sound, Beatbombers



Palco LG by SBSR.FM – NBC, Octapush, Keso





15 de julho

Palco Super Bock – Fatboy Slim, Deftones, Foster The People



Palco EDP – Seu Jorge “The Life Aquatic”: Tributo a David Bowie, Silva,

James Vincent McMorrow, TaxiWars, Silva, Bruno Pernadas



Palco Carlsberg – Monki, Marquis Hawkes, Magazino



Palco LG by SBSR.FM – Sensible Soccers, Black Bombaim, Stone Dead