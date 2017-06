Cristiano Ronaldo e o populismo fiscal

É muito útil para o Estado espanhol mostrar autoridade e instransigência fiscal contra os poderosos e os estrangeiros. Mas atenção: trata-se da forma mais consistente e perigosa de populismo

Tem sido a notícia mais badalada do pré-Verão: Cristiano Ronaldo é acusado pelo Ministério Público espanhol de ter ludibriado o fisco espanhol em milhões de euros. Isto porque aplicou uma taxa de tributação incorreta aos rendimentos que auferiu a título de direitos de imagem, pela sua intervenção em anúncios publicitários um pouco por todo o mundo: a equipa de assessores fiscais do português (melhor jogador do mundo de futebol) qualificou tais rendimentos como sendo “rendimentos mobiliários”; o Fisco espanhol considera tratar-se de rendimentos do exercício de actividade profissional em Espanha, logo, sujeitos ao seu poder tributário exclusivo.

2. Em termos simples e claros, Cristiano Ronaldo, na visão das autoridades espanholas, pagou um valor muito inferior de imposto do que aquele que legalmente seria exigível. Isto porque os rendimentos mobiliários (acções, obrigações, derivados…) gozam de um estatuto mais favorável do que os rendimentos auferidos pelo exercício de actividade profissional, pelo menos, em termos de fiscalidade internacional…Pois bem, como se depreende facilmente do que ficou exposto, Cristiano Ronaldo não actuou no sentido de ocultar valores patrimoniais ao Fisco espanhol – todos os rendimentos que auferiu foram devidamente comunicados às autoridades, nos termos da lei, ocorrendo apenas uma divergência interpretativa da lei fiscal.

3. Não havendo uma regulação específica quanto à tributação dos direitos de imagem, a dúvida entre os juristas e os aplicadores do Direito em geral persiste: como tributar os direitos de imagem? E qual o Estado competente para os tributar: só a Espanha? Só o país em que os rendimentos são obtidos (Estado da fonte)? Ambos os Estados? A lei fiscal regula igualmente estas matérias, tendo os Estados – como decorrência da crescente integração das economias à escala planetária – celebrado convenções internacionais que visam precisamente resolver estas “disputas de soberania fiscal”. No entanto, no debate público, nada disto interessou: obviamente que a comunicação social aproveitou o ensejo para construir uma trama suficientemente “picante” sobre Cristiano Ronaldo para que suscitasse o mínimo interesse. Uma história que pudesse apaixonar o povo, porque reveladora da “marotice” evidente e congénita de Cristiano: afinal, é mesmo um “malandro”! O homem – pobre criatura! – gosta de mulheres, compra carros topo de gama, muda de penteado constantemente… logo, só pode fugir ao fisco.

4. Eis, em termos caricaturais e hiperbólicos (será?), como os media portugueses, mesmo os de referência, têm noticiado a investigação das autoridades espanholas à situação tributária de Cristiano Ronaldo. Este diapasão tem sido adoptado mesmo pelos media ditos de referência: vide a última edição do “Expresso” em que praticamente se efetuou a condenação sumária do jogador português. E o juiz de execução de penas foi mesmo o director do semanário, Pedro Santos Guerreiro, que fez questão de lembrar que o seu jornal “destapou careca” de Jorge Mendes há meses. Ora, se nós pertencêssemos à equipa de advogados de Cristiano (encabeçada por António Lobo Xavier e Castro Osório, a dupla que ficou famosa pela coordenação da OPA da Sonae à PT, inviabilizada por José Sócrates), relembraríamos que, por norma, as histórias de evasão fiscal reportadas pelo “Expresso” acabam sempre por ser inconsequentes.

5. Basta evocar a história dos “Panamá papers”: Pedro Santos Guerreiro prometeu revelar os políticos, empresários e jornalistas portugueses que beneficiaram durante anos de transferências e generosas ofertas do BES, transferidas para convenientes “off shores”. Quem são esses jornalistas e políticos? Ninguém sabe – e, muito provavelmente, nunca ninguém saberá. Os “Panamá papers” de notícia chocante e objeto de intensas discussões passou a notícia ignorada. Morrerá como um mistério fugaz e nunca revelado.

6. Qual a importância – real! – do caso de Cristiano Ronaldo? Em primeiro lugar, é um assunto apaixonante para nós, académicos, teóricos e práticos do Direito. Em segundo lugar, é um assunto útil para distrair os portugueses de assuntos bem mais graves que sucedem diariamente na máquina administrativa do Estado e na mais alta esfera da decisão política – assuntos a que o jornal de Pedro Santos Guerreira não dedica o mesmo tom crítico e escandalizado.

6.1. Em terceiro lugar, é muito útil para o Estado espanhol mostrar autoridade e intransigência fiscal contra os “poderosos” e os “estrangeiros” – o que é politicamente muito vantajoso para o poder instituído. É a forma mais consistente e perigosa de populismo – o populismo fiscal, alimentado pela máquina dos Estado, que sacrifica direitos dos cidadãos em prol de uma pretensa “moralidade fiscal”, tão conveniente aos interesses instalados. Hoje é Cristiano Ronaldo; amanhã poderá ser qualquer um de nós, inclusive o(a) nosso(a) caríssimo(a) leitor(a).

7. Finalmente, na lógica do Estado espanhol, Cristiano Ronaldo é um alvo útil: não olvidemos que Messi, condenado a prisão não efectiva pelo tribunal fiscal espanhol, é a principal figura do Barcelona – equipa principal da Catalunha, na qual o sentimento secessionista é bastante forte. Logo, para não colocar em causa o delicado equilíbrio interno do Estado unitário regional espanhol, impunha-se atacar o símbolo maior do clube de Madrid, também ele estrangeiro (e português, o que é ainda é mais útil para os espanhóis…). Depois de Messi, a integridade do Estado espanhol reclamava uma investigação a Cristiano Ronaldo.

8. O filme a que estamos a assistir há muito que estava anunciado. Reflexão final: há que ponderar, com racionalidade e sensatez, esta deriva para a utilização da administração tributária para a prossecução de fins políticos – numa nova formulação da “razão de Estado” (ou razão dos políticos?). Este sim: é o populismo que pode, de facto, afetar a sua vida quotidiana.

