Segundo o Ministério da Administração Interna, mais de metade das vítimas mortais do incêndio de Pedrógão Grande já foi identificadas.

As autópsias estão a decorrer no Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra, para onde foram as vítimas mortais resultantes do incêndio de Pedrógão Grande, que lavra desde sábado.

O último balanço do incêndio dava conta de 64 mortos e 157 feridos.