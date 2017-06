O Sporting vai apresentar Fábio Coentrão, do Real Madrid, nas próximas horas, garante o jornal Record.

Florentino Perez, presidente do Real, já confirmou que o destino de Coentrão é o Sporting. “O Coentrão vai para o Sporting. É um jogador que precisa de jogar. Quando tudo esteja confirmado iremos fazer-lhe uma despedida no palco do Bernabéu”, disse o líder dos madrilenos.

O Sporting prepara-se também para contratar no outro gigante espanhol. Mathieu, defesa francês do Barcelona, deverá ser o próximo a assinar pelos leões, escreve o jornal O Jogo.