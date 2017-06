O tempo parecia promissor. Quando seguíamos para Pedrógão Grande, onde o fogo lavra desde sábado à tarde, caiu uma chuva forte. Pensámos que este podia ser o sinal de que a situação ficaria resolvida rapidamente neste concelho de Leiria. Mas a verdade é que o vento não deu tréguas, as temperaturas continuaram a subir e os pingos da chuva continuaram sem aparecer nesta zona. O trabalho no terreno continua e as pessoas desesperam - querem que o inferno desapareça da face da terra, para que se possa velar as 64 vítimas mortais.

Havia pouca gente na rua. Nodeirinho, uma das povoações mais afetadas pelo incêndio, parecia uma aldeia fantasma. Tanto na Mó Grande como na Mó Pequena não se via vivalma na estrada. Só em Avelar, onde foi estabelecido o comando de operações, existe um movimento fora do normal: dezenas de jornalistas fazem diretos, tentam entrevistar responsáveis, correm de um lado para o outro para enviar notícias. Mas, ao fundo, vemos alguns operacionais à sombra, sentados no chão ou encostados à parede a fumar um cigarro. Nem todos estão a descansar - alguns nem sequer saíram daquele posto para ir combater as chamas.

“Sou bombeiro voluntário e vim para ajudar. Vim com o meu comandante de manhã e até agora [cerca das 17h00] ainda não saí daqui. Cheguei, comi qualquer coisa, dormi um bocado, voltei a despertar e estou aqui sentado à espera que me mandem para algum lado. Isto está muito desorganizado”, disse ao i um bombeiro que não quis ser identificado.

Este e outros profissionais ouvidos pelo i ao longo do dia queixam-se acima de tudo da falta de pessoal e da fraca distribuição de tarefas. “Estão aqui [no posto de comando] fuzileiros, GNR, PSP, bombeiros. Estão centenas de profissionais aqui na zona, mas quantas pessoas é que vê realmente no terreno? Alguns não estão aqui a fazer nada (...) Foi isto que fez com que mais de 60 pessoas morressem. Se estivessem apenas uns 200 bombeiros aqui da zona, que conhecem bem a região, que sabem os caminhos todos, se calhar não tinha acontecido o que aconteceu”, disse o mesmo bombeiro.

Ao longo do caminho viam-se alguns bombeiros caídos na berma, virados de barriga para o ar, de olhos fechados, sem forças para continuar a trabalhar. Os companheiros ajudam-nos, sabem o que fazer em situações de exaustão. Garantem que a ajuda popular é que lhes dá força para continuar - como podem parar depois de ver sexagenários a ajudar a transportar mangueiras, jovens adultos a atirarem-se ao mato para fazer frente às chamas e mulheres cheias de energia a gerir o trânsito nas áreas de maior condicionamento? “Eles é que nos ajudam, mais ninguém faz o que eles fazem”, disse outro bombeiro que também não quis ser identificado.

“Só vêm quando já não há nada” Mas apesar dos elogios feitos pelos bombeiros, a população mostra-se insatisfeita com a ação dos profissionais. Alguns dizem que foram deixados ao deus-dará, outros afirmam que bombeiros e GNR só quiseram saber da região quando a situação já estava praticamente controlada.

Hermínia, residente em Vila Facaia, temeu pela vida dos netos e atirou-se às chamas, à procura dos mais pequenos. “Não tinha coragem de partir sem eles, achava que estavam perdidos algures no fogo. Felizmente percebemos a tempo que a minha filha fugiu com eles antes de nós e conseguimos fugir do inferno que para ali ia”, recorda com lágrimas nos olhos, garantindo, juntamente com a cunhada, Isabel, que tiveram de fazer de tudo para se salvarem, sem a ajuda de ninguém.

“Ninguém aparecia. Chamámos o INEM, os bombeiros. Disseram-nos que não conseguiam chegar e pediram-nos para termos calma e coragem. Fizemos tudo sozinhos. Salvámo-nos uns aos outros”, afirma.

Esta não é a única voz de insatisfação. Durante um reacendimento junto a uma casa abandonada, na localidade de Sobreiro, Sérgio combate as chamas com outros quatro homens. Usam mangueiras para tentar conter o fogo, enquanto esperam pela ajuda dos bombeiros.

“Eles demoram muito a chegar. Já passavam mais de 30 minutos quando começaram a aparecer membros da Proteção Civil. O que vale é que não está a ameaçar casas, mas isto começa a desenvolver-se muito rápido e nada para o incêndio. Desde sábado que vejo bem como isto arde com facilidade, não se pode facilitar”, disse ao i.

Com a chegada de mais bombeiros ao local, os populares foram obrigados a recuar. Contra a sua vontade, voltaram para junto das vivendas que estavam fora de perigo, deixando bem clara a sua indignação. “Se fosse a minha terra, não saía dali de certeza! Queria ter a certeza que era protegida e que não estavam apenas alguns a olhar para o ar, à espera que chovesse”, gritava um dos moradores. “Se não tivéssemos sido nós, os terrenos tinham ido todos à vida. Ninguém queria saber dos que aqui estavam, achavam que isto era o fim do mundo. Agora que isto já está muito mais calmo, aparecem uns cinco ou seis carros, dezenas de bombeiros prontos para enfrentar o fogo! Agora é só incêndio rasteiro, quando eram labaredas enormes ninguém aparecia! Só vêm quando já não há nada”, acusa outro popular.

As operações vão continuar durante a noite. Os residentes vão continuar a defender as suas propriedades e os bombeiros a dar a vida pela defesa do outro. Por mais pequenos que sejam, ainda há focos de incêndio por apagar, carros destruídos por recolher, mata por limpar, casas por reerguer e muito trabalho para fazer com que o inferno desapareça e a luz, a cor e a vida dos dias de primavera regressem a Pedrógão Grande.