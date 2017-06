Marcelo fez o que tinha a fazer: cuidar dos vivos

O PS perdoou com mais facilidade a Mário Soares o ter aberto os diques para a primeira absoluta de Cavaco Silva – quando dissolveu o parlamento recusando uma alternativa PS/PRD – do que a direita consegue perdoar a Marcelo a sua relação de bem-aventurança com o governo. Meia volta, a tampa salta.

No sábado, em estado de comoção perante a tragédia que atingiu o país, o deputado do CDS Hélder Amaral veio dizer que “a culpa não pode morrer solteira e que não basta um Presidente dar beijinhos no dói-dói e dizer que não há nada a fazer”.

Marcelo pode ter sido rápido ao dizer, quando chegou ao local, “o que se fez foi o máximo que se poderia ter feito”. De resto, ontem preocupou-se em corrigir a primeira afirmação. Mas o que o Presidente da República está a fazer é cumprir escrupulosamente o seu papel perante o horror que atingiu Pedrógão Grande: cuidar dos vivos.

Menorizar ou desvalorizar o papel que está a fazer o Presidente da República – que, como o “Expresso Diário” contava ontem, desafiou todas as regras de segurança, os conselhos da GNR e as manifestações de preocupação do primeiro-ministro para ir ter com as populações atingidas – é não perceber o que perante uma circunstância destas um Presidente pode ou deve fazer.

Se a culpa não pode morrer solteira, no banco dos réus há uma imensidão de gente para sentar, a começar por todos os responsáveis pela política florestal que foram incapazes de dizer que não ao lóbi do eucalipto, nomeadamente a ex-ministra da Agricultura, Assunção Cristas, atual líder do partido de Hélder Amaral.

Além dos beijinhos nos dói-dóis, Marcelo disse uma coisa muito importante na comunicação ao país que fez este fim de semana. Esta tragédia “atingiu aqueles portugueses de quem menos se fala, de um país rural, isolado, com populações dispersas, mais idosas, mais difíceis de contactar, de proteger e de salvar”. Infelizmente, o país funciona como os comboios: este país de segunda classe tem de ser urgentemente salvo das decisões do país que viaja na primeira classe.