O bombeiro que está internado na Unidade e Queimados do Hospital da Prelada, no Porto, vítima do incêndio de Pedrógão Grande continua com prognóstico reservado.

"Até ao momento não houve qualquer evolução do estado do ferido, que se encontra ventilado e apresenta queimaduras graves na face, nos membros superiores e inferiores”, revelou em comunicado uma fonte do Hospital.