O Banco Santander Totta abriu uma Conta solidária para ajudar as vítimas dos incêndios do último fim de semana.

Foram feitas vários donativos, tendo o banco concedido, até agora, uma verba de 500 mil euros para este fim.

“Com esta ação, o Santander Totta pretende contribuir para aliviar o sofrimento e os danos pessoais e patrimoniais dos mais atingidos pelo incêndio que devastou esta zona do país”, lê-se numa nota publicado no site oficial do banco em causa.