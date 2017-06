Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte do bombeiro de Castanheira de Pera e vai visitar a corporação de bombeiros, onde o homem pertencia, no final do dia, para o homenagear.

Durante uma visita ao posto de comando da serra de São Macário o Presidente da República afirmou que o bombeiro morreu ao serviço do país.

Estava previsto que Marcelo terminasse a Susa deslocação pelos locais afetados, hoje, em Leiria e Coimbra por volta das 18h. No entanto, decidiu adicionar ao seu programa a deslocação até aos bombeiros de Castanheira de Pera para honrar o bombeiro que morreu.