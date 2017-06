O Conselho Regulador da ERC abriu esta segunda-feira um processo de averiguações sobre a cobertura jornalística em Pedrógão Grande.

Em causa está uma reportagem emitida, na edição de ontem no Jornal Nacional da TVI, na qual a jornalista Judite de Sousa surge junto a um corpo queimado enquanto faz a reportagem.

A ERC recebeu uma centena de reclamações que “contestam o plano televisivo em que aparece um dos cadáveres da tragédia”.

“A ERC, consciente do estado de choque em que o País se encontra, sintoniza-se com a sociedade portuguesa e espera que a comunicação social seja de uma sensibilidade profissional a toda a prova, neste momento de luto nacional”, lê-se numa nota publicada no site oficial da ERC.