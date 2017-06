Um homem de 47 anos, suspeito de ter atingido um agente da PSP na sexta-feira, está sujeito a apresentações periódicas, segundo anunciou, esta segunda-feira, a Polícia Judiciária.

No comunicado, a PJ afirma que o detido já tinha antecedentes criminais pode vários tipos de crimes e foi sujeito a um primeiro interrogatório, tendo-lhe sido atribuída a medida de coação de apresentações periódicas.

A vítima dirigiu-se a casa do suspeito na sequência do roubo do seu motociclo e numa troca de palavras o homem disparou sobre o agente com uma caçadeira, na passada sexta-feira, no Montijo.

A PJ afirmou ainda que o suspeito tentou esconder a arma e os cartuchos e que se colocou em fuga, tendo mais tarde sido detido pela PSP.