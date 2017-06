Foram encontradas botijas de gás, uma metralhadora, explosivos e pistolas dentro do veículo que embateu contra uma carrinha da polícia, em Paris, na zona de Campos Elísios.

O ministro do Interior francês, Gérald Collomb, confirmou a morte do condutor e autor do ataque contra as autoridades.

Os últimos ataques na França têm tido como alvo as autoridades. Em abril um agente foi abatido a tiro na avenida parisiense por um terrorista. Outros dois agentes ficaram feridos num ataque que ocorreu dias antes das eleições presidenciais francesas.