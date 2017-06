O Presidente da República elogiou esta segunda-feira a solidariedade do povo português perante a tragédia de Pedrógão Grande.

"Consigo ser otimista, mas fiquei surpreendido", disse Marcelo Rebelo de Sousa numa alusão à rápida resposta dos voluntários e da doação de bens alimentares aos mais necessitados.

"Acho é o papel do presidente da República estar nesta hora com quem merece", frisou Marcelo, garantindo que irá permanecer na região o tempo que for necessário para estar junto da população.