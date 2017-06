O sistema europeu de monitorização de incêndios florestais dá conta de 25.969 hectares ardidos no incêndio que lavra desde sábado em Pedrógão Grande.

A informação foi disponibilizada estar tarde no site do projeto EFFIS, naquele que é também o primeiro mapa a revelar a extensão do fogo que começou a norte de Pedrógão Grande e alastrou para Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. As imagens apontam ainda para outros sete hectares destruídos no incêndio já no concelho de Góis, que começou em Alvares.

Segundo o relatório provisório do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, conhecido hoje, os incêndios consumiram desde o início do ano até 15 de junho, 15.184 hectares, 12 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Este balanço ainda não inclui os dados do último fim de semana. A análise do EFFIS sugere que a área ardida mais do que duplicou nos últimos dias.

Cada hectare representa sensivelmente um campo de futebol, medida que ajuda a tentar perceber um pouco melhor a dimensão do fogo que nas últimas 48 horas roubou a vida a 63 pessoas e deixou um rasto de mais de 130 feridos.