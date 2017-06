Nesta segunda-feira foram detidos cinco suspeitos de terem participado no ataque contra os militares que decorreu no domingo, em Mali. As detenções foram anunciadas pelo ministro da saúde, Salif Traoré.

O ataque fez duas vítimas, uma delas um sargento português que integrava o contingente nacional na Missão de Treino da União Europeia no Mali.

A intervenção no hotel, como forma de resposta ao ataque, permitiu resgatar 40 pessoas.