Existiam cerca de 3,42 milhões de acessos à Internet em local fixo, no final dos três primeiros meses do ano. Este valor representa mais 44 mil acessos do que no trimestre anterior, e a fibra ótica ultrapassou o modem cabo como a principal forma de acesso à Internet em banda larga fixa, sendo responsável por 34% dos acessos, contra 33,1% do cabo. Os restantes acessos foram suportados em ADSL (25,2%) e LTE em local fixo (7,5%), revelam os dados da ANACOM.

A fibra ótica é a tecnologia que mais tem contribuído para o crescimento do número de acessos, ao registar aumentos superiores a 50 mil acessos por trimestre desde o início de 2015.

Em termos de quotas de acessos fixos, a MEO continua a liderar, com 40,1%, menos 3 pontos percentuais do que no período homólogo. Segue-se o Grupo NOS com uma quota de 37,7% (mais 0,8 pontos percentuais em termos homólogos) e a Vodafone com 17,7% (foi o operador cuja quota mais subiu, 2,2 pontos percentuais). O Grupo Apax, que detém a Nowo e a ONI, manteve a sua quota nos 4,2%.

Já no caso da banda larga móvel, a quota de clientes ativos da MEO era de 38,9%, seguindo-se a NOS e a Vodafone com 32,7% e 27,4%, respetivamente. A Nowo, que lançou ofertas comerciais de serviço de banda larga móvel em abril de 2016, tinha uma quota de 0,8%.